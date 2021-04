Transport ADR - Czym się charakteryzuje?

Jak wspomnieliśmy wcześniej ADR jest europejską umową dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych. Jest to umowa z 1957 roku i obowiązuje w 46 państwach Europy. Warto, również dodać, że umowa jest co dwa lata nowelizowana. Transport ADR różni się od standardowego w wielu kwestiach. Pierwszą kwestią są osoby, które mogą podjąć się takiego transportu. Musza być specjalnie przeszkolone w tym zakresie. Obowiązują tu specjalne procedury przewozu, rozładunku oraz załadunku towaru.

Jakie towary kwalifikują się do transportu ADR?

Transport ADR obowiązuje wśród wybranych towarów, które zostały podzielone na 9 klas. Każdy z tych niebezpiecznych towarów musi być oznaczony specjalnym znakiem na pojeździe. Do materiałów niebezpiecznych zalicza się m. in. materiały wybuchowe, żrące, promieniotwórcze, ciekłe zapalne, łatwopalne, gazy. A to tylko część pełnej listy.



Jak wygląda taki transport na terenie Polski?

W Polsce jest parę kwestii związanych z transportem towarów ADR m. in. można tutaj jechać autostradą nawet do 140km/h i przewozić tego typu towary. Jest też dużo miejsc gdzie zabrania się wjazdu z tego typu materiałami. Powstały specjalne pasy na drogach właśnie dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.